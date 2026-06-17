サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が15日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信し、FIFAワールドカップ（W杯）でオランダと引き分けて好発進した日本代表に、あえてのダメ出しを行った。日本は14日（日本時間15日）の1次リーグ初戦、オランダに2度にわたりリードを許しながら、攻守に粘り強いプレーを発揮。2ー2のドローに持ち込み、強豪を相手に貴重な勝ち点1を獲得した。本田はNHKの生中継で現地解説を担当した。生配