Windows 11はセットアップ時にインターネット接続とMicrosoftアカウントへのログインを求められます。Microsoft製アプリケーションやサービスを連携して利用している人にとっては、Microsoftアカウントは便利な存在かもしれませんが、単にWindowsにログインするだけでローカルではないMicrosoftアカウントへのログインを求められるのは心外だと、ユーザーの不満が渦巻いています。Windows 11 users say Microsoft account requirem