プロ野球はセパともに１９日からリーグ戦を再開させる。パの最下位に低迷する楽天では吉井理人監督（６１）が異例の就任を果たし、最初のカードではくしくも昨季まで指揮を執ったロッテとかつての本拠地・ＺＯＺＯマリンスタジアムで対戦する。球団では１７日に吉井監督の就任会見を終え、１８日にはＮＰＢで「監督登録」が公示され、正式に新体制が発足した。それとともに公示されたワードがファンの間で大きな話題に上がった