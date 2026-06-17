「地方の田舎のイオンモールでよく見かけるこういう格好の人本当に嫌い」――。6月7日、Xに投稿された中年男性風のAI生成画像が、“イオンモールおじさん（ショッピングモールおじさん）”として拡散され、賛否を呼んだ。 【画像】「ショッピングモールおじさんは港区にいない」おしゃれトイレで自撮り、青い海でバカンス…港区女子系コラムニスト妹尾ユウカ氏が送るキラキラすぎる日常