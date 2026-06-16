人々の胸を踊らせる「夢の国」は、どんどん足を運びづらい存在に――。【写真】大渋滞！パーク内で地べたに座り、食事をする外国人グループ6月16日から、東京ディジニーリゾートの“駐車料金”が値上げとなった。「対象となるのは、ディズニーランドとディズニーシーの両パークです。普通乗用車が1000円増額で4000円になり、原付を含む二輪車は500円増額で1000円に。大型車は1000円増額で6000円になります。値上げについて、運