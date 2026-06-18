家電小売り最大手のヤマダホールディングスとエディオンが6月5日に経営統合を発表しました。売上規模で2.5兆円という巨大な小売チェーンが誕生します。家電市場は緩やかに縮小へと向かっており、仕入れの統合などスケールメリットが必要な時代に入っていました。今回の再編は両社の大胆な生き残り策だと見ることができます。注目はプライベートブランド（PB）家電の行方。ニトリはエディオンの大株主であり、すでに共同開発体制を