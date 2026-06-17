12日、ドイツ・ベルリンのロシア大使館前でプーチン氏の風刺画を掲げるセミョーン・スクレペツキー氏（同氏のテレグラムから・共同）【モスクワ共同】ロイター通信などによると、ポーランド東部で15日、ロシアのプーチン大統領の風刺画などを発表してきたロシア人芸術家セミョーン・スクレペツキー（本名ロベルト・クゾフコフ）氏（44）が射殺された。ポーランド当局はベラルーシ人2人を事件に関与した可能性があるとして拘束し