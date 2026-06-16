暴言、暴力、徘徊……認知症の問題行動にはどう対応すればいいのか。認知症専門医の繁田雅弘さんは「誤解されやすいが、アルツハイマー型認知症という疾患は、人を暴力的・攻撃的にするものではない。多くの場合、置かれた状況や、周囲との関係が引き金になっている」という――。※本稿は、繁田雅弘『認知症になって幸せな人、不幸せな人』（PHP研究所）の一部を抜粋・再編集したものです。■もともとの性格か、症状か診療の現場