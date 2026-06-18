サッカースペイン代表のＦＷラミン・ヤマル（バルセロナ）が間一髪で遅刻による罰金の支払いを逃れた。バルセロナを中心に展開するスポーツ紙、エル・ムンド・デポルティボなどが伝えている。情報によると、１７日同代表チームはオフで選手らは自分の好きなように過ごしたという。ヤマルは家族と共にナッシュビルで１日を過ごした。戻って来たのは夕食の時間として設定されていた現地時間２１時の５分前。仮にもう数分遅く到着