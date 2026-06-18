韓国・ソウルの蚕室（チャムシル）一帯で続く選挙をめぐる混乱が、K-POPや大型フェスの現場にまで影を落としている。直近では、6月20、21日に日本の人気バンドKing Gnuの来韓公演が予定されている。【写真】King Gnu、来韓公演さらに7月には、東方神起・ユンホやバンドN.Flyingらの公演も予定されており、韓国の公演業界では“追加被害”への懸念が強まっている状況だ。選挙をめぐる抗議が、なぜ音楽フェスや企業イベント、アイド