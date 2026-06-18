陸上女子三段跳びで、１４日の日本選手権（パロマ瑞穂スタジアム）で９位だった剱持クリア（ＫＥＮａｃ）が１８日、自身のインスタグラムを更新。「もう無理かもと思った場所にもう一度立ててあの独特の緊張感を思う存分味わえたこと色んな感情とともにたくさんのチャレンジと経験をできる幸せを噛み締めてその全てをありがとうと受け取ってこれからの人生の活力に」などとつづり大会を振り返った。剱持はサッカー日本