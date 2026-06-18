お笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太（49）が17日深夜放送のTBSラジオ「水曜JUNK山里亮太の不毛な議論」（水曜深夜1時）に生出演。8年ぶりに出席した「タイタンライブ」での先輩芸人の言葉を明かした。山里は、12日に都内で開催された「タイタンライブ」で相方のしずちゃんと漫才を披露した。番組は「タイタンライブ」の楽屋話を中心に展開。楽屋が先輩コンビに当たる、BOOMERとプリンプリンと一緒だったなどと明かした