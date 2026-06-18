元SDN48の光上せあら（38）が18日、ブログを更新。人間ドックで腫瘍（しゅよう）が疑われる数値が出たため受けていたMRI検査の結果を報告した。光上は「ちょっと、今MRIの結果きいてきたのだけど、、ショックすぎて、、言葉が出ないよ…」と切り出し、「誤解のないように先にお伝えしておくと悪性腫瘍ではなかった。それだけでホッとした」と伝えた上で、「けど、膵臓に腫瘍はあったーしかも4つも」と検査結果を報告した。腫瘍