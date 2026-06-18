日々の弁当作り。これからの暑い時期はより一層“衛生面”にも気を配り、安全・安心に食事を楽しみたいものだ。そこで、全農広報部の公式インスタグラム（@zennoh_official）の投稿から、「お弁当をおいしく保つ鉄則」を紹介する。保冷剤の置き方1つで、弁当の“温度キープ力”に差が出るようだ。【写真】「下から冷やして、上からは風です！」小倉優子が行っている弁当作りの“暑さ対策”気温が高くなる季節、弁当の傷みを防