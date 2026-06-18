オランダ戦同点弾のワンシーンが話題サッカー日本代表は、北中米ワールドカップ（W杯）グループ初戦でオランダと2-2で引き分けた。試合終盤、鎌田大地が挙げた同点弾のワンシーンが話題を呼んだ中で、ネットで生まれたある例えに反響が広がっている。日本は1-2で迎えた後半43分、コーナーキックの場面で競り勝った小川航基のヘディングシュートが鎌田の頭に直撃し、そのままゴール。鎌田の頭頂部をボールがわずかに触っていた