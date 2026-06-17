第2子妊娠中の歌手・倖田來未（43）がInstagramを更新し、現在の体の状態を明かした。【映像】第2子妊娠中の姿や長男の顔出しショット2011年12月にロックバンド「BACK-ON」のボーカル・KENJI03との結婚を発表し、13歳の長男を育てている倖田。2026年3月30日には、およそ14年ぶりとなる妊娠を発表し、第2子を授かったことを公表していた。体の状態に「おびえ」6月15日に更新したInstagramでは、自宅で髪の毛を切った