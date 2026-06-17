生成AIサービスの利用状況を分析したSensor Towerの報告書「State of AI 2026」で、アプリとウェブの重複を除いた利用者の割合を示す「True Audienceシェア」において、ChatGPTが2026年3月に初めて50％を下回ったことが分かりました。ChatGPTは依然として最大のAIアシスタントですが、Googleの「Gemini」やAnthropicの「Claude」が利用者を増やし、生成AI市場の構図が変わり始めています。State of AI 2026 | The Industry-Definin