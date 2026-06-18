麒麟・川島明が18日、MCを務めるTBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）に生出演。この日スタジオに訪れた初登場のゲストの“自己紹介”に大喜びだった。【写真】2019年…『おかあさんといっしょ』就任したての福尾誠＆秋元杏月番組冒頭にゲストとして、NHK Eテレ『おかあさんといっしょ』で2019年から7年間、初代体操のお姉さんを務め3月に卒業した秋元杏月が、元気いっぱいに「おはようございます！」とあいさつ。体