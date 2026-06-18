右ふくらはぎに死球を受けて２試合を欠場していたソフトバンクの周東佑京外野手（３０）が１８日、みずほペイペイドームでの全体練習に参加した。周東は１２日のヤクルト戦（みずほペイペイ）で死球を受けて途中交代。チーム休日を挟んで１７日の全体練習に参加していた。この日もフリー打撃などをこなした一方で、１９日からの日本ハム戦（エスコン）には帯同するものの、出場には慎重な姿勢を見せた。しゃがみこむ動作に痛み