「日本がまさに“死の組”の罠にかかった」韓国メディア『スポーツ朝鮮』が、森保一監督が率いる日本代表の現況を考察した。北中米Ｗ杯の初戦でオランダと２−２で引き分けた森保ジャパンは、次節は現地６月20日にチュニジアと対戦する。「決戦を前に想定外のことが起きた」と同メディアは伝える。「チュニジアの司令塔が変わったのだ。チュニジアはスウェーデンとの第１戦で１−５と完敗すると、サブリ・ラムシ監督を電撃更迭