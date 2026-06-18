愛知・一宮市で、2025年5月、妊娠していた31歳の女性が車にはねられて死亡し、おなかにいた女の赤ちゃんに、重い障害が残った事故。18日、車を運転していた被告の女に下されたのは禁錮2年6カ月の実刑判決でした。被害者の夫・研谷友太さん：実刑という形で結果が出たということについては素直にほっとしている。妻と娘には…頑張ったよって報告ができるかなと思います。5月、1歳の誕生日を迎えた研谷日七未ちゃん。今も、意識がな