日本学生支援機構の調査によると、大学生のおよそ2人に1人が何らかの奨学金を利用していると言います。All Aboutが実施している「奨学金の返済に関するアンケート」から、海外在住30歳女性のケースをご紹介します。投稿者プロフィールペンネーム：あず年齢・性別：30歳・女性同居家族構成：本人、夫（32歳）、長男（9歳）、次男（6歳）、三男（0歳）居住地：海外住居形態：賃貸職業：パート・アルバイト世帯年収：夫100万円、妻200