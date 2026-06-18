メ～テレ（名古屋テレビ） 名古屋市西区の商業施設で8人が救急搬送された異臭騒ぎで、逮捕された男が「腹が立った奴がいて懲らしめるためにやった」と供述していることがわかりました。 愛知県犬山市の会社員、齊藤祐斗容疑者（27）は6月8日、西区のｍｏｚｏワンダーシティのゲームセンターで、何らかの物をまき店内を混乱させて業務を妨害した疑いが持たれています。 齊藤容疑者は容疑を認め