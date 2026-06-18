実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が18日に自身のX（旧ツイッター）を更新し、テレビ離れについて私見を展開した。ひろゆき氏は「テレビ離れ加速、20代は7割・30代は6割がほぼ見ず NHK調査」というタイトルの記事を添付。この件について「テレビ、ラジオ、新聞は自分の興味のない話題や、自分のスタンスと違う意見も載っている。無意識のうちに自分の意見は他者とは違うと認識する為に世間との接点は必要」と指摘する。