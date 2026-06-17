アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた覚書に関連し、イランが合意を履行しないといった事態になれば「再び爆弾を落とすことになる」とけん制しました。トランプ大統領「もし奴ら（イラン）がきちんと行動せず、私が気に入らなければ、再び奴らの頭上に爆弾を落とすことになるだろう」トランプ大統領は17日、エジプトのシシ大統領との会談の冒頭でこのように述べ、イランが合意を履行しないといった事態を念頭に、