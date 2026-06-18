Ｊ１清水は１８日、ＭＦ宇野禅斗（２２）のドイツ１部の強豪・ボルシアＭＧへの完全移籍を発表した。宇野はクラブを通じてコメントを発表。「２年前、清水エスパルスに移籍してきた時の僕は、プロサッカー選手になっただけの何もサッカーで表現できない選手でした。そんな自分をここまで育ててくれ、笑顔を思い出させてくれたのは、間違いなくこのクラブと清水エスパルスのファン・サポーターの皆さんです」と感謝。「どんな時