友人の女性を殺害しようとした疑いで、36歳の女が逮捕されました。18日午前3時過ぎ、福岡市東区の市営住宅で「女性を刺した。けんかしていた」と警察に通報がありました。警察官が駆けつけると、部屋に住む高橋沙耶さん（33）が寝室で血を流して倒れていて、約2時間後に病院で死亡が確認されました。高橋さんは、首や腹を刃物で複数回刺されていたということです。警察は、現場にいた自称・福岡市城南区の藤本朱緒容疑者（36）が「