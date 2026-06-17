今月９日に肺炎のため亡くなった俳優の中村玉緒さん（享年８６）の告別式が１７日、東京・品川区の桐ケ谷斎場で行われた。式には約２００人が参列。お笑いタレントの明石家さんま、俳優の舘ひろし、松平健、梅沢富美男、演歌歌手の山川豊、女優の浅田美代子ら親交のある著名人が斎場を訪れ最後の別れを告げた。弔辞は中村さんの夫・勝新太郎さんの付き人をしていた松平が読み上げたという。中村さんの甥である俳優の若山騎一