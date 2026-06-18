送検のため栃木県警下野署を出る窪谷優生容疑者＝18日午前8時13分栃木県上三川町の強盗殺人事件の約1週間前に被害女性宅周辺で目撃された不審車両に乗っていたとして、県警が行方を追っている2人のうち1人についてピッキング防止法違反（特殊開錠用具所持）容疑で逮捕状を取ったことが18日、県警への取材で分かった。県警は18日、不審車両のグループの一員として同容疑で16日に逮捕した住所不定、職業不詳窪谷優生容疑者（32）を