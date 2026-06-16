タレントのあの（年齢非公開）がMCを務めるバラエティー番組『あのちゃんねる』（テレビ朝日系）が6月15日深夜の放送で最終回を迎えた。そんな番組最後のゲストとして登場したのが、タレントの ベッキー （42）だった。Xではベッキーが番組の有終の美を飾ることに、Xには驚きの声が相次いだ。《最終回のゲストがベッキーとは何とも皮肉だなぁ》《最後よりにもよってベッキーがゲストかよ》《あのちゃんねる5/10に収録だし、一番嫌