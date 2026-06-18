国際サッカー連盟（FIFA）は18日、広報Xを更新。開催中のサッカーW杯北中米大会において確認された人種差別を避難する声明を発表した。登録者数660万人の韓国の人気ユーチューバー「イノニャン」が、1次リーグA組の韓国―チェコ戦の会場の雰囲気を伝える動画をSNSにアップしたところ、後方に座っていた男性が両手で目尻を引っ張りつり上げるようなジェスチャーを見せた。これはアジア人の外見を揶揄（やゆ）する代表的な人種差