老舗酒造メーカーの大関は18日、「大関 甘酒190G瓶詰」の製造および出荷を終了すると発表した。すでに出荷は終了しており、今後は店頭在庫がなくなり次第、販売を終了する。【写真】後継商品「大関甘酒125ｍｌカートカン詰」利便性と環境配慮の両立1974年に発売された「大関 甘酒190G瓶詰」は、2024年に発売50周年を迎えたロングセラー商品。灘の蔵元として知られる大関が厳選した酒粕を使用し、砂糖や蜂蜜のやさしい甘みと