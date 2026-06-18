ChatGPTを開発するOpenAIは2026年6月に新規株式公開(IPO)に向けた登録届出書の草案を証券取引委員会に提出したことを明かしています。そんな中、新たに流出した財務書類から、OpenAIは急速に収益を伸ばしている一方でそれ以上に巨額の支出をしており、数兆円規模の損失を出していることが判明しました。Exclusive: OpenAI Losses Increased Nearly 8X in 2025, With Spending Hitting $34 Billionhttps://www.wheresyoured.at/excl