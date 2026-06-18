6月13日、スポーツ動画配信サービス「DAZN」を運営するDAZN Japan Investment合同会社は、「DAZN Soccerの一部期間でのご契約についてのお詫びと今後の対応について」と題したリリースを発表した。 サッカーコンテンツ専用の年間プラン「DAZN Soccer」（以下「DAZNサッカー」と表記）について、2026年5月30日から6月11日午後8時までの期間中、「一部月額プランと受け取れる記載がなされていたこと