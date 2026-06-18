G7＝主要7か国の首脳会議で北朝鮮に非核化を求める共同声明が出されたことについて、金正恩総書記の妹・与正氏は「非核化は絶対に越えられない一線だ」と激しく反発しました。金与正氏はきょう、談話を発表し、G7の首脳が声明で北朝鮮に「非核化」を求めたことについて、「時代錯誤的だ」として拒絶しました。談話の論調は極めて攻撃的で、「核保有は我々の核心的利益だ」と反発したうえで、「非核化」は「絶対に越えることができ