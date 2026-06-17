6月16日、バラエティ番組『THE 神業チャレンジ』（TBS系）が放送され、MCのチョコレートプラネット・松尾駿とtimelesz・原義孝が “ペアダンス” に挑戦する様子が流された。2人の懸命な姿がオンエアされたものの、視聴者からは賛否が巻き起こっている。番組の新企画「ペアダンス公式大会で入賞したら100万円」で、2人は全日本チャンピオンの金光進陪氏から指導を受け、“チャチャチャ“ という分野に挑戦。1カ月間の猛特訓か