子役出身の俳優・寺田心さん（18）が、2026年6月16日放送のバラエティー番組「上田と女がDEEPに吠える夜」（日本テレビ系）に出演し、泣く赤ちゃんに「うるさい」と言う人に対し、直接注意したというエピソードを明かした。「赤ちゃんは泣くのがお仕事なので」この日の番組のテーマは、「アクティブバイスタンダー（行動する傍観者）」だった。ハラスメントやいじめ痴漢などの現場に居合わせた時、何らかの方法で介入して事態の