夫婦YouTuber「ゆたせな Yuta & Seina」のユウタさんは6月17日、自身のInstagramを更新。記念日を報告し、妻・セイナさんとのラブラブなツーショットを公開しました。【写真】ゆたせなの記念日ディズニーショット「これからも幸せでいられますように」ユウタさんは「結婚2周年付き合って9年記念日いつも一緒にいてくれて本当にありがとう。せいなのおかげで人生がカラフルになったよこれからも沢山の景色を一緒に見に行