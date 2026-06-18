ロッテのロゴロッテは18日、予定していたアイスクリーム関連商品の価格改定の発表を中止した。理由は明らかにしていない。ロッテを含むアイス製造大手6社は希望小売価格についてカルテルを結んだ疑いがあるとして16日に公正取引委員会の立ち入り検査を受けており、発表取り下げに影響した可能性がある。ロッテは7月以降の価格改定について、報道機関に対し18日午前に発表を予定していた。公取委は物価高騰を背景とした「便乗値