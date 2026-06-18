北中米Ｗ杯の期間中、FIFAランキングはリアルタイムで更新されている。従来は大会終了後にランキングが発表されていたが、今大会では暫定ながら各試合の結果が随時反映され、その都度、順位が変動する仕組みとなっている。そのため、第１節終了時点ですでに６月11日発表時から大きな順位変動が起きている。１位の座を維持しているのはアルゼンチンだ。メッシのハットトリックでアルジェリアを破り、11.80ポイントを上積みし