2度頭を下げ歩き出した高柳一夫容疑者（54）は、神奈川・鎌倉市内の自宅に駆け付けた警察官に体当たりなどをした疑いが持たれています。きっかけは高柳容疑者のSNSを巡る知人の「（高柳容疑者が）SNSで『父親を木刀で殴った』と投稿している」という通報でした。通報を受け駆け付けた警察官が目にしたのは、頭から血を流し、うつぶせで倒れている父親の雅一（81）さん。その場で死亡が確認されました。高柳容疑者はこの際、警察官