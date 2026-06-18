サッカーFIFAワールドカップに出場している日本代表は日本時間18日(現地時間17日)、第2戦のチュニジア戦へ向けての練習を公開しました。日本時間15日のオランダ戦で負傷交代したMF久保建英選手は、公開練習に姿はなし。JFA(日本サッカー協会)によればMRI検査を受けて、チームドクターも結果をみて、オランダ戦の時の左ひざの負傷が認められたとのこと。トレーナーとホテルにいて、早期復帰に向けて治療とリハビリを続けていますが