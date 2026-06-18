台湾の国民的家電「大同電鍋」を展開する大同日本は6月15日、日本での展開開始10周年を記念し「大同電鍋 元祖モデル」を新たに発売した。●伝統色の3カラーをラインアップ大同電鍋は、台湾で累計販売台数2000万台を記録した国民的家電だ。日本には2015年に上陸。台湾料理の調理だけでなく、一台で蒸す、炊く、煮込むをこなせることから、支持を集めてきた。本体操作は加熱ボタンのみのシンプル構造。タイマーや複雑な設定は