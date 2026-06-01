大切な時計や宝飾品を実兄の手で勝手に売られてしまった――。なんとか兄から回収中の「30万円」の手元資金を、“気分が上がる”ものに投資したい。富裕層のライフスタイルにも詳しいFPの山口京子さんが、教科書的なマネー論とは一線を画す、異色の現物投資術を伝授する。【写真を見る】笑顔が可愛すぎ！「和服に割烹着姿」がトレードマーク…異色のFP山口京子さんの愉快な日常風景と「オススメの投資」とは【case】成人祝の思い