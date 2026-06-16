6月15日、有吉弘行がMCを務めるバラエティ番組『有吉の壁』（日本テレビ系）が、9月末で終了することが「スポーツニッポン」によって報じられた。有吉のレギュラー番組は転機を迎えつつあるようだ。『有吉の壁』は2020年にレギュラー放送がスタート。次世代を担う若手お笑い芸人たちが、有吉の用意した「お笑いの壁」に挑戦するという内容だ。水曜日の19時とゴールデンタイムに放送されているが、今後が注目されることになった。