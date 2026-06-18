アメリカのIT大手アップルのティム・クックCEOは、半導体価格の高騰を受け、「値上げは避けられない」との認識を示しました。アップルのティム・クックCEOは、17日に公開されたウォールストリート・ジャーナルのインタビューで、メモリーやストレージに使われる半導体の価格が急騰しているとして、「値上げは避けられない。顧客への影響を抑えようとしてきたが、もはや持続できない状況だ」と述べました。値上げの時期や対象製品に