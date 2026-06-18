音響機材の企業が行った調査で、夏のイヤホン使用と耳トラブルに関する実態が明らかになりました。専門家は、梅雨の時期からイヤホンの長時間使用による「耳カビ」のリスクが高まるとして注意を呼びかけています。街の人にイヤホンの使用頻度について聞きました。30代 会社員「（2人で）ほぼ毎日です。2時間ぐらい使います。仕事柄使うときがあったので、そのときは半日ぐらいでした」50代 会社員「音楽を聴いたり動画を見たりする