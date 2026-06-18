ジャパンネクスト証券運営のＰＴＳ（私設取引システム）において、フジクラが急騰している。東証の１８日の終値に比べ上昇率は１５％を超えた。フジクラは１８日の取引終了後、２７年３月期の連結業績予想を修正したと発表。売上高予想は前回予想の１兆２４３０億円から１兆４６２０億円（前期比２３．７％増）、営業利益予想は２１１０億円から３１００億円（同６４．３％増）、最終利益予想は１５６０億円から２２９０億円（同