“総資産7億円”を公言している元プロ棋士で投資家の桐谷広人氏が15日、自身のX（旧Twitter）を更新。ラーメンチェーン・幸楽苑の株主優待で得たお食事券での食事風景を投稿し、額面いっぱいに爆食いした写真を公開した。 村上世彰氏の長女・野村絢氏がヤマダデンキ7位の株主に浮上、エディオンとの経営統合が円滑に進まない恐れも 365日株主優待と配当で生計を立てる投資家として知られる桐谷氏は、現役プ