最新の研究報告で、’30年に65歳以上の「約７人に１人」がなると推計される認知症。高齢の親を持つ人が認知症の介護に直面するケースは、もはや珍しいことではなくなっている。昨年11月に住友生命が公表した「親の介護の備えに関するアンケート」の結果によると、親が要介護者になった場合の介護について、80.7％が「不安」と回答。親が要介護状態になった場合の対応については、「決まっていること・把握していることはない」が75